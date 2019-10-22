Алиментщик из Саратова за 12 лет накопил долг в миллион рублей
С него взыскали неустойку в 195 тыс. рублей
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В Ленинском районе Саратова с алиментщика взыскали неустойку за несвоевременную уплату.
- Мужчина, будучи отцом 15-летнего ребенка, по суду обязан был выплачивать средства на его содержание, но с 2007 года этого не делал, за 12 лет накопился долг более 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
От такой суммы прокурор рассчитал сумму неустойки с августа 2016 по июль 2019 года. С гражданина взыскали 195 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU