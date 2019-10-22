Алиментщик из Саратова за 12 лет накопил долг в миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-22T11:13:09+03:00

С него взыскали неустойку в 195 тыс. рублей

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В Ленинском районе Саратова с алиментщика взыскали неустойку за несвоевременную уплату.

- Мужчина, будучи отцом 15-летнего ребенка, по суду обязан был выплачивать средства на его содержание, но с 2007 года этого не делал, за 12 лет накопился долг более 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

От такой суммы прокурор рассчитал сумму неустойки с августа 2016 по июль 2019 года. С гражданина взыскали 195 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU