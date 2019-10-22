В Саратове женщина за фейки голой любовницы мужа попала под суд

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-22T12:04:59+03:00

Она распространила фото соперницы в соцсетях

Изменить размер текста: A A

В Саратове будут судить женщину, которая распространяла в соцсетях голое фото соперницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 42-летняя обвиняемая полностью признала свою вину.

По версии следствия, 22 марта гражданка залезла в телефон супруга и нашла сообщение с фотографией обнаженной женщины. В порыве ревности она скопировала фото, разместила его в соцсетях и указала телефон соперницы. При этом она написала, что дама занимается проституцией.

Знакомые потерпевшей увидели фотографии и сообщили ей. Та обратилась в полицию.

Правоохранительные органы установили, как фото появилось в интернете, и нашли злоумышленницу.

Уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU