В Саратове девушка украла телефон из салона связи
Сумма ущерба составила почти 17 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из салона сотовой связи на улице Вавилова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20 сентября по 7 октября неизвестная унесла телефон Samsung Galaxy A50.
Предполагаемую преступницу задержали, ею оказалась 19-летняя девушка, которая во всем призналась.
В отношении нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU