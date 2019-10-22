В Саратове девушка украла телефон из салона связи

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-22T10:47:18+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из салона сотовой связи на улице Вавилова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20 сентября по 7 октября неизвестная унесла телефон Samsung Galaxy A50.

Предполагаемую преступницу задержали, ею оказалась 19-летняя девушка, которая во всем призналась.

В отношении нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU