В Саратове наркоман отобрал у мужчины деньги и телефон

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-22T09:15:18+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла ограбление 27-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 октября в 4:00 неизвестный отобрал у него на Московской улице 11,8 тыс. рублей и черный телефон Samsung A6.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний парень, который ранее привлекался к ответственности за наркотики.

Гражданин во всем признался, похищенное у него изъяли при задержании, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU