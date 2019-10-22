В Саратове наркоман отобрал у мужчины деньги и телефон
Предполагаемого грабителя задержали
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла ограбление 27-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 октября в 4:00 неизвестный отобрал у него на Московской улице 11,8 тыс. рублей и черный телефон Samsung A6.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний парень, который ранее привлекался к ответственности за наркотики.
Гражданин во всем признался, похищенное у него изъяли при задержании, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU