В селе Старая Порубежка открыли новую спортплощадку
На строительство выделили свыше 3 млн рублей
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В селе Старая Порубежка Пугачевского района открыли новую спортплощадку в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на ее строительство выделили свыше 3 млн рублей, площадь комплекса составляет 648 кв. м.
Сооружение предназначено для занятий баскетболом, волейболом и футболом, на площадке установлены фонари, чтобы можно было заниматься спортом вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU