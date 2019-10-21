В селе Старая Порубежка открыли новую спортплощадку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-21T16:06:22+03:00

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В селе Старая Порубежка Пугачевского района открыли новую спортплощадку в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на ее строительство выделили свыше 3 млн рублей, площадь комплекса составляет 648 кв. м.

Сооружение предназначено для занятий баскетболом, волейболом и футболом, на площадке установлены фонари, чтобы можно было заниматься спортом вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU