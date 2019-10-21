В Балакове женщина отделалась условным сроком за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-21T12:57:20+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 33-летней местной жительнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщину признали виновной в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.

Суд установил, что днем 22 июля гражданка распивала алкоголь с сожителем. При этом они находились на территории школы. Директор учебного заведения попыталась их прогнать, но в ответ получила лишь грубую брань. Женщина вызвала полицию, но обвиняемая напала на участкового, оскорбила его, а потом попыталась избить. Она нанесла ему несколько ударов по лицу, груди и рукам.

В суде женщина полностью признала вину. Ее приговорили к условному сроку на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU