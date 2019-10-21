В Саратовской области от гриппа привились свыше 517 тыс. человек
Охват населения составил 21,2% человек
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В Саратовской области, по данным на 18 октября, от гриппа защитились 517 766 человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, пятую часть от этого числа составили дети.
Охват населения вакцинацией — 21,2%.
Врачи напоминают о необходимости не ходить на работу и в общественные места при болезни, а также обратиться к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU