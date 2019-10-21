В Саратовской области от гриппа привились свыше 517 тыс. человек

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-21T12:56:21+03:00

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В Саратовской области, по данным на 18 октября, от гриппа защитились 517 766 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, пятую часть от этого числа составили дети.

Охват населения вакцинацией — 21,2%.

Врачи напоминают о необходимости не ходить на работу и в общественные места при болезни, а также обратиться к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU