Под Саратовом 37 человек тушили административно-производственное здание
Горело 500 кв. м
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Вчера, 20 октября, в 4:06 37 пожарных и семь единиц техники выехали тушить административно-производственное здание в поселке Зоринский Саратовского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Возгорание на площади 500 кв. м ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU