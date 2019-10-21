Под Саратовом 37 человек тушили административно-производственное здание

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-21T12:55:35+03:00

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Вчера, 20 октября, в 4:06 37 пожарных и семь единиц техники выехали тушить административно-производственное здание в поселке Зоринский Саратовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Возгорание на площади 500 кв. м ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU