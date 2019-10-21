2019-10-21T12:45:58+03:00
Общество

В трех районах Саратова с обеда не будет горячей воды

Причина — массовое отключение холодной воды [видео]
Екатерина Семенова
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В Саратове отключают холодную и горячую воду.

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Ленинский, Кировский и Волжский районы Саратова, помимо отключения холодной воды, останутся также без горячей.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня, 21 октября, этот вопрос обсудили на оперативном совещании.

- У нас сегодня в ночь будет отключен подающий водовод Ленинский-3 на насосную станцию «Вольская» диаметром 1,2 тыс. мм, поэтому упадет расход воды, которую можно потребить на ТЭЦ-5, поэтому с середины сегодняшнего дня будет ограничено горячее водоснабжение по зоне 3-й и 6-й насосной, — сообщил замглавы по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Это коснется поселков Солнечный (преимущественно 5 и 6-й кварталы) и Солнечный-2. В Волжском районе отключение коснется улиц Исаева и Скоморохова в микрорайоне «Риолит». Всего 52 жилых дома.

- Отключение планируется ровно на сутки — с 22 часов сегодняшнего дня по холодной воде до 22 часов завтрашнего дня. Соответственно, горячая вода будет понижена уже сегодня с обеда. Это центральная часть города в основном, потому что нет возможности закрыть ГВС на ЦТП, придется закрывать в жилых домах, — пояснил Сиденко.

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал проинформировать горожан, рекомендовать сделать запасы, а также сообщить о точках подвоза питьевой воды.

- Все службы, которые задействованы в этом, я прошу участвовать. Максим Алексеевич отвечает за это крупное отключение, все структурные подразделения должны отработать в рамках своих регламентов. Максим Алексеевич, Вы за это персонально отвечаете, — заявил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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