В Саратове задержали наркомана с пакетом конопли

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-21T08:34:46+03:00

У мужчины не было цели продать вещество

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинского района Саратова 18 октября в 18:40 у дома №25 по улице Панфилова задержала 30-летнего рецидивиста с пакетом конопли.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, выяснилось, что при себе у него было свыше 200 граммов каннабиса.

Гражданин пояснил, что рвал траву для себя без цели продажи, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU