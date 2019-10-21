В Саратове задержали наркомана с пакетом конопли
У мужчины не было цели продать вещество
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Полиция Ленинского района Саратова 18 октября в 18:40 у дома №25 по улице Панфилова задержала 30-летнего рецидивиста с пакетом конопли.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, выяснилось, что при себе у него было свыше 200 граммов каннабиса.
Гражданин пояснил, что рвал траву для себя без цели продажи, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU