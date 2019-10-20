2019-10-20T15:15:41+03:00
Происшествия

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе под Саратовом

В столкновении с битумовозом погибли 3 человека
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ДТП на Песчано-Уметском тракте. Видео с регистратора.Автор видео Жирафик Рафик

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Следователи отдела по расследованию ДТП ГУ МВД России по Саратовской области просят отозваться очевидцев страшной аварии на Песчано-Уметском тракте, которая произошла 8 августа около 19.20.

Напомним, тогда на 317 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на Песчано-Уметском тракте у поселка Красный Октябрь Саратовского района битумовоз с номерами Тамбовской области, перевозивший 29 тонн битума, столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora. В легковушке ехали пять человек. Двое скончались на месте аварии, еще один пассажир – при госпитализации.

После столкновения ЗИЛ перевернулся и разлил битум на дорогу.

- Просим очевидцев данного ДТП позвонить в ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по телефонам 8 (8452) 99-46-88 или обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, кабинет 804 к старшему следователю Бочкаревой И.Н.

Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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