Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе под Саратовом

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-20T15:15:41+03:00

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Следователи отдела по расследованию ДТП ГУ МВД России по Саратовской области просят отозваться очевидцев страшной аварии на Песчано-Уметском тракте, которая произошла 8 августа около 19.20.

Напомним, тогда на 317 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на Песчано-Уметском тракте у поселка Красный Октябрь Саратовского района битумовоз с номерами Тамбовской области, перевозивший 29 тонн битума, столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora. В легковушке ехали пять человек. Двое скончались на месте аварии, еще один пассажир – при госпитализации.

После столкновения ЗИЛ перевернулся и разлил битум на дорогу.

- Просим очевидцев данного ДТП позвонить в ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по телефонам 8 (8452) 99-46-88 или обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, кабинет 804 к старшему следователю Бочкаревой И.Н.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724924" frameborder="0"></iframe> Горячий битум заливает дорогу на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU