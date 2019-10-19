2019-10-19T13:50:34+03:00
Общество

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создадут онлайн-музей

На конференции ЕР обсудили мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ольга Симонова
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На конференции реготделения партии «Единая Россия», которая проходит сегодня, 19 октября, в парке-музее «Россия — моя история», обсудили мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков отметил, что во многих местных отделениях партии подготовка к празднованию уже ведется, в районах области утвердили планы мероприятий по подготовке к юбилею.

Секретарь Балашовского местного отделения ЕР Сергей Гладков рассказал о конкурсе для школьников, который поможет им проводить исследовательскую работу, и создании онлайн-музея ВОВ, а также волонтерской работе по поиску информации о родственниках, участвовавших в сражениях.

В школах Саратова с сентября уже ведутся «Уроки мужества». На них ребята узнают об отважных и героических людях.

Как отметил депутат гордумы, Герой РФ Александр Янклович, это позволит вырастить поколение настоящих патриотов, которые будут любить свою Родину и защищать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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