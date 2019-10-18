В Саратове дольщики испугались, что их дом забыли включить в список

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-18T16:30:50+03:00

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На прошедшем 18 октября в правительстве Саратовской области совещании с обманутыми дольщиками обсудили дома, которые должны достроить до конца года.

Представительница дольщиков ЖСК «Жемчужина Улешей» заявила, что их дом забыли включить в список домов, которые планируют достроить при поддержке ДОМ.РФ. Хотя об этом первоначально говорилось.

Выступившая на заседании дольщица заявила, что они сами собрали все документы и готовы отвезти их в Москву. Они попросили сделать это зампреда Романа Бусаргина и даже взялись его сопровождать. Это нужно сделать до 15 ноября.

Бусаргин пояснил, что объект включен в список, просто рассматриваться будет не на первом заседании наблюдательного совета Фонда ДОМ.РФ до 15 ноября, а на следующем. Поэтому посылать спецгонца с документами нет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU