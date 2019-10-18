В Марксе женщину лишили прав на двух детей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-18T16:28:17+03:00

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Суд лишил 40-летнюю жительницу Марксовского района прав на 12 и 14-летних детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в августе 2019 года в отдел опеке и попечительства администрации Марксовского муниципального района поступило заявление матери детей с просьбой о помещении их на 6 месяцев в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией.

Женщина пила, не воспитывала детей и не содержала их, поэтому у нее отобрали подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU