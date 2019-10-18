В Марксе женщину лишили прав на двух детей
Такое решение принял суд
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Суд лишил 40-летнюю жительницу Марксовского района прав на 12 и 14-летних детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в августе 2019 года в отдел опеке и попечительства администрации Марксовского муниципального района поступило заявление матери детей с просьбой о помещении их на 6 месяцев в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией.
Женщина пила, не воспитывала детей и не содержала их, поэтому у нее отобрали подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU