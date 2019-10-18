2019-10-18T15:59:32+03:00
Общество

Дольщики «Жемчужины» в Саратове не согласны на страховые выплаты

Они считают, что на эти деньги не смогут купить жилье
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На еженедельном заседании по дольщикам в правительстве Саратовской области 18 октября рассматривают дома, срок возобновления строительства у которых запланирован до конца 2019 года.

25-этажка ЖСК «Пять звезд» на Пензенской из тех, кто будет достраиваться за счет усилий региона и дольщиков. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании было отмечено, что поэтому объекту пока подвижек нет.

ЖСК «Наумовский» на Алексеевской улице, вероятно, строиться не будет. Сейчас не названный мэром Михаилом Исаевым инвестор работает с дольщиками по вопросу договоров о выкупе долей.

ЖСК «Наш дом» на Шелковичной и ЖСК «Прометей» достраиваются. Один на уровне 15 этажей, второй на 13-м. Работы начали компании «Лесстр» и «Лепта», соответственно.

Дольщики ЖСК «Жемчужина», который готов почти на 80%, не хотят пойти по варианту выплаты страховок. Они заявили, что за такие деньги не смогут приобрести квартиры в районе 8-й Дачной, на улице Гвардейская. Дольщики уверены, что есть вариант достройки за счет средств федерального фонда, созданного недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Автодоме» на Верхней могут вместо водовода установить резервуары
Тайный инвестор готов выкупить квартиры в проблемном доме в обмен на землю в Саратове
Саратовский облсуд отклонил иск Веры Афанасьевой к ТИК Заводского района
Жителя Балаково второй раз поймали на пьяной езде
В Энгельс приедет ученик Стивена Сигала
После вмешательства прокуратуры в Вольске отремонтировали остановки
В Саратове дольщики испугались, что их дом забыли включить в список
В Марксе женщину лишили прав на двух детей
В Саратове пройдет выставка памяти Андрея Крылова
В Калининске мужчина отработает пьяную езду
Прошел вечер памяти саратовского краеведа
Не надо нас загонять в Фонд: Дольщики Саратова не хотят получать квартиры в других домах
В Балаково работникам ООО «Молот» выдали 185 тыс. рублей по зарплате
В Саратовской области зарегистрировано 2036 неблагополучных семей
На Томской ВАЗ протаранил ЛЭП
В поселке Солнечный у парикмахерского салона обнаружили труп мужчины
В Саратове пройдет музыкальный марафон
Жительница Новых Бурасов стала жертвой телефонного мошенничества
Саратовские стрелки взяли медали чемпионата мира
Мошенник оставил жителя Калининска без 372 тыс. рублей при покупке дизтоплива
Панков: Предуниверсарий по проекту Володина даст путевку в жизнь одаренным детям