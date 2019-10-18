Дольщики «Жемчужины» в Саратове не согласны на страховые выплаты

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-18T15:59:32+03:00

Они считают, что на эти деньги не смогут купить жилье

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На еженедельном заседании по дольщикам в правительстве Саратовской области 18 октября рассматривают дома, срок возобновления строительства у которых запланирован до конца 2019 года.

25-этажка ЖСК «Пять звезд» на Пензенской из тех, кто будет достраиваться за счет усилий региона и дольщиков. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании было отмечено, что поэтому объекту пока подвижек нет.

ЖСК «Наумовский» на Алексеевской улице, вероятно, строиться не будет. Сейчас не названный мэром Михаилом Исаевым инвестор работает с дольщиками по вопросу договоров о выкупе долей.

ЖСК «Наш дом» на Шелковичной и ЖСК «Прометей» достраиваются. Один на уровне 15 этажей, второй на 13-м. Работы начали компании «Лесстр» и «Лепта», соответственно.

Дольщики ЖСК «Жемчужина», который готов почти на 80%, не хотят пойти по варианту выплаты страховок. Они заявили, что за такие деньги не смогут приобрести квартиры в районе 8-й Дачной, на улице Гвардейская. Дольщики уверены, что есть вариант достройки за счет средств федерального фонда, созданного недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU