Саратовская спортсменка стала победителем Всемирных игр
В Австралии 8 октября начались Всемирные Игры INAS Global Games, крупнейшие соревнования паралимпийского цикла INAS ( международная федерация спорта ЛИН).
Как рассказали «КП-Саратов» в министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях по настольному теннису приняла участие саратовская спортсменка Анжелика Косачева.
В женской одиночной категории она заняла пятое место, в женской парной категории гражданка взяла бронзу в паре со спортсменкой из Франции Aurare Motard.
В командном турнире в составе сборной России Анжелика Косачева взяла первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU