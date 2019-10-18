2019-10-18T15:23:09+03:00
Общество

Саратовская спортсменка стала победителем Всемирных игр

Она взяла три награды
Дарья Вострикова
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В Австралии 8 октября начались Всемирные Игры INAS Global Games, крупнейшие соревнования паралимпийского цикла INAS ( международная федерация спорта ЛИН).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях по настольному теннису приняла участие саратовская спортсменка Анжелика Косачева.

В женской одиночной категории она заняла пятое место, в женской парной категории гражданка взяла бронзу в паре со спортсменкой из Франции Aurare Motard.

В командном турнире в составе сборной России Анжелика Косачева взяла первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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