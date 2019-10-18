Из Саратовской области не выпустили 420 тонн зараженной пшеницы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-18T14:32:23+03:00

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В октябре 2019 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружили в Краснокутском районе 420 тонн зараженной пшеницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, наличие карантинного объекта подтвердили специалисты.

В пшенице обнаружен горчак ползучий, один из самых вредоносных сорняков, который засоряет посевы всех культур, сады, виноградники, луги, пастбища, неприхотлив.

Партия не подлежит вывозу за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU