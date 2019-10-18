В Энгельсе магазинная воровка попала на камеры наблюдения
Девушка похищала парфюм, колбасу и сыр [видео]
Магазинная воровка в Энгельсе.
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В Энгельсе Саратовской области раскрыты магазинные кражи.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, задержана подозреваемая — 25-летняя женщина.
Вечером 17 сентября и ночью 10 октября она похитила из магазина косметики два флакона парфюмерии и из продуктового — колбасу и сыр.
При этом преступление попало на камеры наблюдений. Подозреваемая была задержана и отправила под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU