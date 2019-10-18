В Энгельсе магазинная воровка попала на камеры наблюдения

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-18T14:08:38+03:00

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В Энгельсе Саратовской области раскрыты магазинные кражи.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, задержана подозреваемая — 25-летняя женщина.

Вечером 17 сентября и ночью 10 октября она похитила из магазина косметики два флакона парфюмерии и из продуктового — колбасу и сыр.

При этом преступление попало на камеры наблюдений. Подозреваемая была задержана и отправила под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU