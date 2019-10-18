Депутат облдумы поздравил с днем рождения 104-летнего танкиста

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-18T13:37:21+03:00

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Сегодня депутат Саратовской областной Думы, главный врач госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев поздравил с днем рождения и вручил памятные подарки долгожителю, инвалиду Великой Отечественной войны, герою – танкисту Алексею Афанасьевичу Ленкову. Ему исполнилось 104 года!

Алексей Афанасьевич принадлежит к легендарному поколению победителей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени.

Алексей Афанасьевич родился в октябре 1915 года в с. Шайтанка Курганской области. В 1937 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1941 г. закончил военно-политическое училище в Смоленске. Участвовал в обороне Москвы на Химкинском направлении. В 1943 г. стал командиром взвода тяжелых танков. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Литву. Экипаж Ленкова уничтожил два немецких «Тигра», артиллерийские батареи и пулеметные «гнезда». В 1944 г., в ходе боев в Латвии получил тяжелое ранение и контузию, попал на лечение в госпиталь в Кировскую область. Ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, гвардейским знаком, медалью «За отвагу».

После войны Алексей Афанасьевич был направлен на работу в райком партии г. Маркса, а в 1955 г. переехал в Саратов, где работал водителем Главприволжскстроя. Трудовой стаж Алексея Афанасьевича составляет более 45 лет.

Парламентарий пожелал Алексею Афанасьевичу крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU