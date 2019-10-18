В Саратове отменен приказ о платных консилиумах для онкобольных

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-18T13:21:26+03:00

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Прокуратура Саратовской области вмешалась в ситуацию с платными консультациями для онкологических больных.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по поручению прокурора Сергея Филипенко была проведена проверка законности взимания платы за консилиумы при наличии направлений из медучреждений.

- Онкологическим больным, имеющим право на бесплатное оказание таких услуг, зачастую предлагалась дата, период до которой превышал 14 дней, и одновременно предлагалось проведение платного консилиума, но в более короткие сроки. Учитывая состояние здоровья, пациенты соглашались на такие условия, — удалось выяснить прокуратуре.

Важным моментом является то, что платный консилиум проводился в рабочее время, что как раз не позволяло провести бесплатный консилиум, следовательно отодвигало сроки.

Прокуратура области внесла представление министру здравоохранения Наталья Мазиной. Дискриминационный приказ о проведении платных консилиумов отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU