Полиция устроит общественные приемные во дворах Саратова
В Саратове пройдет профилактическая акция «Приемная полиции во дворах».
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД Саратова, мероприятия пройдут 18 и 25 октября. Организатором акции является Управление полиции города.
В дворах жилых домов Саратова будут организованы пункты работы полиции: прием проведут начальники райотделов, служб участковых уполномоченных, инспекторы ПДН и ИАЗ, командиры отрядов ППС, представители РЭО ГИБДД города. Цель акции — дать населению консультации, наладить обратную связь и получить оперативную информацию, которая может быть полезна полиции.
Приемные будут организованы по следующим адресам:
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ИСТОЧНИК KP.RU