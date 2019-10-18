2019-10-18T14:32:59+03:00
Общество

Полиция устроит общественные приемные во дворах Саратова

Два дня представители УМВД будут налаживать обратную связь с населением
Екатерина Семенова
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В Саратове пройдет профилактическая акция «Приемная полиции во дворах».

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД Саратова, мероприятия пройдут 18 и 25 октября. Организатором акции является Управление полиции города.

В дворах жилых домов Саратова будут организованы пункты работы полиции: прием проведут начальники райотделов, служб участковых уполномоченных, инспекторы ПДН и ИАЗ, командиры отрядов ППС, представители РЭО ГИБДД города. Цель акции — дать населению консультации, наладить обратную связь и получить оперативную информацию, которая может быть полезна полиции.

Приемные будут организованы по следующим адресам:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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