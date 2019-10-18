2019-10-18T11:25:44+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина помогают устранить несправедливость для жителей новостроек

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказывает о рабочей поездке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Кировский район Саратова.

- Рабочая поездка Володина продолжается в Кировском районе. Здесь, как и в Солнечном-2, и в Заводском растут новостройки. А от создания инфраструктуры, школ, детсадов застройщики устранились. Школы и детские сады по проекту спикера эту несправедливость устраняют. И в Саратове, и в Энгельсе. Задача местной власти — в будущем не допускать такого отношения застройщиков. Чтобы не только прибыль выкачивали, но и думали о людях.

Школа с бассейном в микрорайоне «Звезда» уже радует глаз. Практически завершена кладка, идут внутренние работы. Все на контроле у общественного совета, мнение которого учитывают строители.

Спикер сразу спрашивает, видели ли родители проект оформления школы. Убедился, что да, внесли свои замечания. До конца года должны быть завершены все работы по зданию, а часть благоустройства можно оставить на будущий год. И уже в феврале начинать здесь учебный процесс. Дети готовы и рады, подтвердили родители, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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