Володин предложил начать поиски директора, не дожидаясь достройки школы в «Звезде»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-18T11:44:36+03:00

На встрече с местными жителями и городскими властями спикер Госдумы настоял, чтобы у района была своя котельная

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Сегодня, 18 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, мэр Михаил Исаев, местные жители посетили строительство школы в микрорайоне «Звезда».

- Здесь еще 30% работ надо выполнить, - отметил Вячеслав Володин, осмотрев объект.

- Числа 5 ноября, думаю, мы закончим 1 корпус и 15-20 ноября - другой. До конца года подрядчик планирует завершить все, - сказал Юрий Ковальчук, представитель ООО «ФракДжет-Строй».

Вячеслав Володин поручил заняться резиновым покрытием уличных площадок, пока на улице плюсовые температуры.

- На весну останется разве что благоустройство - усадка грунта. Надо подумать, чтоб школа не простаивала, правильно было бы в феврале начать. Обсудите, чтоб с февраля сюда ходили ребята первых-четвертых классов. А старшеклассники, кому сдавать ЕГЭ - давайте договоримся, чтоб наполнение было с сентября. Это все гибко, решаемо , - отметил председатель Госдумы.

Местные жители заверили Вячеслава Володина, что дети готовы хоть завтра пойти на занятия. Ребята спрашивают, интересуются.

Вячеслав Володин с местными жителями прошел внутрь здания будущей школы.

Так, проект предполагает нейтральные цвета стен, акцент на ярких росписях, деталях интерьера.

Касаемо кандидатуры директора - город объявит конкурс в ноябре.

- Сначала надо достроить, ввести объект, сделать раздельный баланс, объявить конкурсную процедуру, к концу года.. - начал Михаил Исаев.

- Можно предложить другой подход? Вы сейчас говорите что процедура выбора директора начнется 1 января, тогда к февралю школа не откроется. На "Авроре" такие же проблемы были, не надо на одни и те же грабли наступать. Директор - это учителя, коллектив. Не зная кто директор, учителя не пойдут. Знания передает учитель. Продумайте просто - раз мы считаем что до 1 января завершаем, можно сейчас подбором директора заняться, задача к 1 февраля запускаем начальную школу, классы, Можно обсудить сейчас, какой будет директор. Вы думаете школу сдали, проблем нет, - проблемы только начинаются. Давайте сегодня начнем набирать обороты - подбирать коллектив, директора. А в феврале, когда дети сядут за парты, подумаем, что дальше, - отметил Вячеслав Володин.

Он дополнил, что пустырь рядом со школой тоже будет приведен в порядок.

- Нужно разобраться, чьи это поля, что подходит, коммуникации, тепло, дороги. Если здесь, например, появится аквапарк, сюда поедут со всего региона, - заметил Володин.

Местные жители также высказали свои опасения о работе котельной. Они боятся, что если ее не будет, то бассейн не будет работать.

- Котельную запланировали, она стояла. Будем ее делать? - поинтересовался Вячеслав Володин.

- Не будем строить котельную, - Михаил Исаев.

- Решили не строить, удешевить стоимость проекта, - с иронией заметил Вячеслав Володин.

- Вы меня не пугайте "Т Плюсами", у такого района должна быть своя котельная. Не нужно эти крупные комплексы сажать на большие магистральные сети, нужно иметь свою котельную. Правильно выйти на решение строительства локального теплоисточника.

Пусть даже это нам будет дороже, - отметил Вячеслав Володин.

- Трубы изношены, передача тепла - потери огромные - десятки километров. Нужно это продумать. А вы, - обратился он к местным жителям, хотели нам этот разговор обнулить и перенести его на парки - скверы, - заметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU