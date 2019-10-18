2019-10-18T10:07:36+03:00
Общество

Участники церемонии ко Дню дорожника в Саратове массово уходили из зала прямо во время поздравлений

Продемонстрировали свое отношение к выступающим артистам десятки приглашенных на празднование Дня дорожника [видео]
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Участники торжественного заседания в честь Дня дорожника массово покидают праздник.

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Участники торжественного заседания ко Дню дорожника вечером 18 октября массово покинули зал прямо во время выступления артистов. Конфуз произошел уже после того, как зал покинул спикер ГД Вячеслав Володин и губернатор Радаев.

После того как поздравивший дорожников Володин продолжил рабочую поездку по округу, присутствовавшие в зале буквально бросились к выходу. В это время на сцену один за одним выходили артисты и творческие коллективы, которых пригласили наполнить концертную программу после официальной части.

Призыв ведущего оставаться на местах, так как артисты хотят поздравить всех присутствующих своими номерами, не остановил десятки людей, которые столпились у выхода. После отъезда высокого начальства, их уже ничего не смущало, к примеру, что они пробираются буквально сквозь артистов, в том числе детей, которые уже вышли для выступления.

Отметим, что за несколько минут до этого в своей речи Вячеслав Володин отметил, что «при всех деньгах, должна быть совесть у тех, кто строит дороги». Спикер ГД указал на то, что стоимость ремонта и содержания дорог в Саратовской области выше, чем у соседей, при этом зарплата рядовых работников значительно ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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