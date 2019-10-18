Участники церемонии ко Дню дорожника в Саратове массово уходили из зала прямо во время поздравлений
Участники торжественного заседания в честь Дня дорожника массово покидают праздник.
Участники торжественного заседания ко Дню дорожника вечером 18 октября массово покинули зал прямо во время выступления артистов. Конфуз произошел уже после того, как зал покинул спикер ГД Вячеслав Володин и губернатор Радаев.
После того как поздравивший дорожников Володин продолжил рабочую поездку по округу, присутствовавшие в зале буквально бросились к выходу. В это время на сцену один за одним выходили артисты и творческие коллективы, которых пригласили наполнить концертную программу после официальной части.
Призыв ведущего оставаться на местах, так как артисты хотят поздравить всех присутствующих своими номерами, не остановил десятки людей, которые столпились у выхода. После отъезда высокого начальства, их уже ничего не смущало, к примеру, что они пробираются буквально сквозь артистов, в том числе детей, которые уже вышли для выступления.
Отметим, что за несколько минут до этого в своей речи Вячеслав Володин отметил, что «при всех деньгах, должна быть совесть у тех, кто строит дороги». Спикер ГД указал на то, что стоимость ремонта и содержания дорог в Саратовской области выше, чем у соседей, при этом зарплата рядовых работников значительно ниже.
ИСТОЧНИК KP.RU