Вячеслав Володин посетит микрорайон Звезда, Предуниверсарий и Студгородок

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-18T09:35:42+03:00

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Сегодня, 18 октября, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин продолжит работу в Саратове.

Одной из точек визита станет строительная площадка в микрорайоне Звезда Кировского района. Там возводится школа на 825 мест с бассейном и детский сад на 160 мест.

Местные жители встречались с Вячеславом Володиным в 2018 году и рассказали, что когда покупали квартиры в новых домах, им обещали необходимую инфраструктуру. Однако, даже в школах и детских садах не хватило мест на всех детей.

Вячеслав Володин подключился к ситуации. Он обратился в министерство обороны России, которое являлось собственником участка. После этого земля была передана муниципалитету.

На строительство школы выделили 776,2 млн рублей, 123 млн рублей — на возведение детского сада. Работы планируют закончить до конца 2019 года.

Также председатель Госдумы посетит Предуниверсарий для одаренных детей из малообеспеченных семей. В нем будут учиться 400 детей 8-11 классов, а рядом возводят интернат на 125 мест.

Начать обучение по программированию, робототехнике, биотехнологии, медицине будущего планируют 1 сентября 2020 года.

Еще одной точкой станет стройплощадка спорткомплекса открытого типа в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы. Объект возводят между общежитиями №4 и 5 СГУ. Рядом находятся общежития других вузов, где проживают около 1,5 тыс человек.

Здесь смонтирована подпорная стена, установлено ограждение, сделано основание площадки. Устанавливаются тренажеры и резиновое покрытие, идет замена тротуара на прилегающей территории.

Напомним, вчера Володин посещал объекты в Заводском районе - школу №84, парк имени Расковой, стадионы «Торпедо» и «Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU