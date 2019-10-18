2019-10-18T08:22:03+03:00
Происшествия

Виновник смертельной аварии под Саратовом пытался смягчить приговор

Суд отклонил его жалобу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноармейском районе Саратовской области в июле 2019 года был вынесен приговор 41-летнему жителю Ульяновска.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

Авария произошла 23 августа 2018 года. Утром мужчина ехал на автомобиле BMW по трассе СызраньВолгоград. Во время обгона он выехал на встречную полосу, где иномарка врезалась в грузовик. В ДТП погибла 41-летняя пассажирка легковушки.

Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав на два года.

Мужчина посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Суд оставил его апелляцию без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
600 Мбит/c - маркетинговый ход или необходимость?
Более 100 тысяч тонн ТКО поступило на гусельскую МПС с начала этого года
Участники церемонии ко Дню дорожника в Саратове массово уходили из зала прямо во время поздравлений
Сельчанин попался на краже кастрюли и казана в Марксе
Вячеслав Володин посетит микрорайон Звезда, Предуниверсарий и Студгородок
В селе под Балашовом погиб мотоциклист
Работники МБУ «Дорстрой» присвоили 1,3 млн рублей, выделенных на отлов собак
Роспотребнадзор: Почти четверть магазинов торгуют сигаретами с нарушениями
Прокуратура добилась выплаты 638 тыс. рублей работникам МУП «Газтрансмаш» в Красноармейске
В Саратове возбудили дело о жестоком убийстве бродячих собак
Девушка оставила жителя Энгельсского района без трактора
Саратовцев в пятницу ждет южный ветер и туман
Саратовский школьник обманул жительницу Якутии при покупке коровы
Злостного алиментщика из Энгельса оштрафовали за долги перед дочерью