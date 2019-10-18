Виновник смертельной аварии под Саратовом пытался смягчить приговор
В Красноармейском районе Саратовской области в июле 2019 года был вынесен приговор 41-летнему жителю Ульяновска.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину признали виновным в смертельном ДТП.
Авария произошла 23 августа 2018 года. Утром мужчина ехал на автомобиле BMW по трассе Сызрань — Волгоград. Во время обгона он выехал на встречную полосу, где иномарка врезалась в грузовик. В ДТП погибла 41-летняя пассажирка легковушки.
Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав на два года.
Мужчина посчитал приговор слишком суровым и обжаловал его. Суд оставил его апелляцию без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU