Роспотребнадзор: Почти четверть магазинов торгуют сигаретами с нарушениями
Виновных оштрафовали на 1,2 млн рублей
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В Саратовской области за девять месяцев Роспотребнадзор проверил 107 магазинов, торгующих сигаретами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 69 были найдены нарушения законов РФ. Это составляет 24,04%.
Самым частым нарушением является продажа табачных изделий слишком близко от школ. Также выявлены многочисленные случаи курения в запрещенных местах, в том числе, на детских площадках.
В продаже находились 5 738 пачек сигарет и папирос, нарушающих законодательство.
Общая сумма штрафов составила 1 247 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU