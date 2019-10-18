Роспотребнадзор: Почти четверть магазинов торгуют сигаретами с нарушениями

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-18T07:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за девять месяцев Роспотребнадзор проверил 107 магазинов, торгующих сигаретами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 69 были найдены нарушения законов РФ. Это составляет 24,04%.

Самым частым нарушением является продажа табачных изделий слишком близко от школ. Также выявлены многочисленные случаи курения в запрещенных местах, в том числе, на детских площадках.

В продаже находились 5 738 пачек сигарет и папирос, нарушающих законодательство.

Общая сумма штрафов составила 1 247 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU