Прокуратура добилась выплаты 638 тыс. рублей работникам МУП «Газтрансмаш» в Красноармейске

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-18T07:41:04+03:00

Понадобилось представление директору предприятия и обращение в суд

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В Красноармейске Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работникам МУП «Газтрансмаш» не выплатили зарплату за июль 2019 года.

Предприятие задолжало 45 сотрудникам 638 тыс.рублей.

Директору предприятия внесено прокурорское представление. Также было подано обращение в суд в интересах работников.

Сейчас долги по зарплате ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU