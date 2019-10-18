Прокуратура добилась выплаты 638 тыс. рублей работникам МУП «Газтрансмаш» в Красноармейске
Понадобилось представление директору предприятия и обращение в суд
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В Красноармейске Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работникам МУП «Газтрансмаш» не выплатили зарплату за июль 2019 года.
Предприятие задолжало 45 сотрудникам 638 тыс.рублей.
Директору предприятия внесено прокурорское представление. Также было подано обращение в суд в интересах работников.
Сейчас долги по зарплате ликвидированы.
ИСТОЧНИК KP.RU