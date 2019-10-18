Девушка оставила жителя Энгельсского района без трактора

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-18T07:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 21-летнюю жительницу Новгородской области виновной в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, выяснилось, что в январе 2019 года женщина разместила в интернете объявление о продаже трактора марки «МТЗ-82», которого у неё не было.

Так, 29 января мужчина перевел ей почти 5 тыс. рублей, но технику не получил.

Суд обязал гражданку выплатить 8 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU