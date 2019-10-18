2019-10-18T07:16:27+03:00
Происшествия

Девушка оставила жителя Энгельсского района без трактора

Ее оштрафовали на 8 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 21-летнюю жительницу Новгородской области виновной в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, выяснилось, что в январе 2019 года женщина разместила в интернете объявление о продаже трактора марки «МТЗ-82», которого у неё не было.

Так, 29 января мужчина перевел ей почти 5 тыс. рублей, но технику не получил.

Суд обязал гражданку выплатить 8 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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