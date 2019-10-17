Продавщица Наталья: портрет среднестатистического саратовца

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-17T15:17:51+03:00

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Саратовстат опубликовал портрет типичного жителя Саратовской области, собранного по результатам Всероссийской переписи населения в 2010 году и демографических данных за 2018 год.

Так, в регионе на 1,3 млн женщин приходится 1,1 млн мужчин, поэтому среднестатистический человек — это женщина, ей 44 года, зовут ее Наталья, потому что это самое популярное имя 1975 года.

Гражданка растит одного сына — таким составом в области 133,8 тыс. семей. У саратовцев рождается 52% мальчиков и 48% девочек.

Больше всего людей (76%) живут в городах, поэтому Наталья городская жительница. Согласно данным 2010 года, у нее отдельная квартира с холодильником, стиральной машиной, пылесосом.

У женщины есть два мобильных телефона и желание активно пользоваться интернетом (проводить время в сети предпочитают 87% жителей региона в возрасте от 15 до 74 лет).

За один день Наталья съедает около 300 граммов хлеба, 160 граммов картофеля, 370 граммов овощей, 200 граммов фруктов и ягод, почти 300 граммов мяса, 800 граммов молока и примерно одно яйцо.

Также в ее рационе присутствует 100 граммов сахара и кондитерских изделий.

Отдыхать Наталья предпочитает в Крыму или Турции, как 28 и 17% соответственно жителей региона в 2018 году.

Женщина может работать в сфере торговли, ремонта транспорта, как 23% представительниц прекрасного пола Саратовской области, или в сфере образования (18% человек).

Об образовании и семье Натальи можно будет узнать по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU