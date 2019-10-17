Ирина Романова приостановила членство в «Единой России»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-17T11:30:04+03:00

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Ирина Романова, избранная сегодня большинством голосов новым руководителем избирательной комиссии Саратовской области, приостановила членство в «Единой России». Об этом она сказала, отвечая на вопросы коллег в ходе заседания.

- Хочу сразу сказать, что мною уже написано заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия», предлагаю моим коллегам сделать то же самое. Считаю, что с моей стороны это правильный и необходимый шаг, так как председатель избирательной комиссии области, на мой взгляд, не должен представлять интересы того или иного политического движения, а работать на паритетных началах со всеми, — подчеркнула Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU