Ирина Романова приостановила членство в «Единой России»
Ирина Романова, избранная сегодня большинством голосов новым руководителем избирательной комиссии Саратовской области, приостановила членство в «Единой России». Об этом она сказала, отвечая на вопросы коллег в ходе заседания.
- Хочу сразу сказать, что мною уже написано заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия», предлагаю моим коллегам сделать то же самое. Считаю, что с моей стороны это правильный и необходимый шаг, так как председатель избирательной комиссии области, на мой взгляд, не должен представлять интересы того или иного политического движения, а работать на паритетных началах со всеми, — подчеркнула Романова.
ИСТОЧНИК KP.RU