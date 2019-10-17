В Саратовской области родились Грант и Мстислава
Самыми популярными именами стали Артем и София
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В Саратовской области за девять месяцев 2019 года зарегистрировали более 15 тыс. новорожденных.
- Среди них 51,5% — мальчики, а остальные — девочки, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.
Самыми популярными именами у детей стали Артем и София, на втором месте — Александр и Мария, а замыкает тройку лидеров Максим, Иван и Виктория.
Родители также называли новорожденных и редкими именами, среди таких: Северьян, Грант, Святогор, Ратмир, Яромир, Ясна, Мери, Тея, Дея, Гея, Радислава и Мстислава.
ИСТОЧНИК KP.RU