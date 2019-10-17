СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-17T11:10:56+03:00

Ее выбрали почти единогласно: 13 голосов против одного

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Сегодня, 17 октября, на 76-м заседании избирательной комиссии Саратовской области выбрали нового председателя.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие 14 человек, среди которых вице-губернатор региона Игорь Пивоваров, член центральной избирательной комиссии Антон Лопатин, зампред Саратовской областной думы Ольга Болякина, Уполномоченная по правам человека Татьяна Журик и другие. Среди присутствующих — представители партий КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия».

Темой заседания стало решение о назначении Ирины Романовой председателем комиссии. Ранее она была депутатом областной думы.

Вопрос об избирательном опыте Ирины Романовой задал Алексей Кузнецов.

- Чем отличается учитель от остальных людей? Это человек, который составляет себе план и идет по нему. Я считаю, что человек из системы образования будет заниматься этой работой планомерно. Обсуждение данной кандидатуры шло масштабно. Не по многим регионам занимаемся такой работой. Мы хотим, чтобы жители Саратовской области шли на выборы и доверяли нам. У Ирины Романовой был небольшой избирательный опыт, — отметил член центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.

Сама Ирина Романова рассказала, что приостановила членство в «Единой России».

Татьяна Ефремова, член ЦИК, предложила новому кандидату обращаться к ней за ответами — она в избирательной системе давно.

Голосование за назначение нового председателя областного избиркома проходило тайно. Каждый член уходил в кабинку и подписывал бюллетень.

За Ирину Романову были 13 голосов, против — один. Кандидатуру избрали, после чего все присутствующие выразили слова поздравления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/738354" frameborder="0"></iframe> Ирина Романова стала председателем Саратовского облизбиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU