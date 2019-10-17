На аллее в центре Саратова найден захлебнувшийся росгвардеец

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-17T11:03:18+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.

- По предварительным данным, около трех часов ночи сегодня, 17 октября, прохожий обнаружил на земле на аллее на перекрестке Астраханской и Вавилова тело мужчины без признаков жизни. Очевидец вызвал полицию. После была установлена личность погибшего, им оказался 35-летний саратовец, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Как рассказал «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, на аллее в центре Саратова нашли труп росгвардейца. Предполагается, что он захлебнулся рвотой.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и не нашли следов насилия на теле.

В рамках проверки назначены различные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в том числе судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. После будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU