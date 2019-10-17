В подъезде на улице Космонавтов парень ограбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-17T09:18:32+03:00

Злоумышленник отобрал у нее сумку с телефоном и ключами

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В Энгельсе полиция вчера, 16 октября, раскрыла грабеж пенсионерки в подъезде.

- 65-летняя женщина обратилась в отдел в 17:45 8 октября. Она рассказала, что в подъезде дома на улице Космонавтов более часа назад ее ограбили. Неизвестный отобрал у нее сумку, в которой были ключи и телефон, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и задержали 24-летнего ранее не судимого парня. Он признался в содеянном. Злоумышленнику выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU