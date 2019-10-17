2019-10-17T09:13:53+03:00
Происшествия

В Саратове директор фирмы по установке кондиционеров четыре месяца не выдавал зарплату

В отношении него возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы по установке кондиционеров и монтажу вентиляционного оборудования. Его подозревают в полной невыплате зарплаты работникам свыше двух месяцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, с мая по август 2019 года семь сотрудников не получали свои деньги. Общий размер долга перед ними составил 503 тыс. рублей, хотя юридическое лицо могло выдать средства работникам.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Ленинского района. В ведомстве отмечают, что речь идет об ООО «АВГУСТ».

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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