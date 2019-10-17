Из квартиры в центре Саратова безработный украл 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-17T09:03:21+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 16 октября, задержала подозреваемого в краже.

- В отдел с заявлением обратился 49-летний мужчина и рассказал, что с 20:00 до 21:00 4 августа кто-то зашел в квартиру на улице Московская и украл 20 тыс. рублей и телефон Sony, тем самым причинив ущерб на 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и задержали 26-летнего безработного и ранее не судимого парня.

Злоумышленник признался в преступлении, но выяснилось, что телефон он продал на Сенном рынке, а деньги потратил. В отношении него выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU