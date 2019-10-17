Отключенным от воды жителям Юбилейного организован подвоз
Отключение продлится ориентировочно до 22:00
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Жителям поселка Юбилейный в Саратове, отключенным сегодня, 17 октября, от водоснабжения, будут подвозить воду. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Так, на улицу Муленкова, 3/1 ресурс привезут с 11:00 до 12:00.
- Исаева, 32 — с 12:00 до 13:00;
- Исаева, 22 — 12:30 — 14:00;
- Исаева, 3 — 14:00 — 15:30;
- Самойловская, 55 — 11:00 — 12:30.
Напомним, отключение продлится ориентировочно до 22:00.
После подачи воды в течение двух суток перед использованием ее нужно кипятить.
ИСТОЧНИК KP.RU