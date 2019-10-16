Дело об убийстве мужчины толпой девушек на Серова направлено в суд

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-16T15:24:27+03:00

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В Октябрьском районе Саратова за убийство будут судить 23-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее жертвой стал 27-летний мужчина.

Напомним, убийство произошло в ночь на 15 июня в магазине по улице Серова. По версии следствия, мужчина сделал замечание компании девушек за выброшенную на пол пачку от сигарет.

Между девушками и мужчиной завязалась ссора, которая переросла в драку. Одна из девушек ударила потерпевшего ножом в спину. Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице.

Обвиняемая согласилась, что нанесла рану, но не признала вину в убийстве.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU