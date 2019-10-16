2019-10-16T15:24:27+03:00
Происшествия

Дело об убийстве мужчины толпой девушек на Серова направлено в суд

Обвиняемая не признала вину
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова за убийство будут судить 23-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее жертвой стал 27-летний мужчина.

Напомним, убийство произошло в ночь на 15 июня в магазине по улице Серова. По версии следствия, мужчина сделал замечание компании девушек за выброшенную на пол пачку от сигарет.

Между девушками и мужчиной завязалась ссора, которая переросла в драку. Одна из девушек ударила потерпевшего ножом в спину. Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице.

Обвиняемая согласилась, что нанесла рану, но не признала вину в убийстве.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нацпроект «Образование». 16 тысяч саратовских школьников принимают участие в федеральном проекте «Билет в будущее»
Саратовские сельхозпредприятия получили 75 медалей на «Золотой осени – 2019»
В Саратове в честь Дня дорожника перекроют дороги
За реконструкцию общественных территорий саратовцы теперь будут голосовать по-новому
Ирина Романова стала председателем избиркома Саратовской области
Платить 11 млн рублей за сгоревший самолет Минобороны заставляют борттехника-инструктора
Оборот малого и среднего предпринимательства составил 700 млрд рублей
Опубликован список районов Саратовской области, которые получат новые «скорые»
В Саратове расскажут о помощи больным с деменцией
Арестован обвиняемый в убийстве жителя Самарской области под Вольском
«Протон-Саратов» оштрафовали на 50 тысяч рублей
На заводе в Горном не планируют перерабатывать радиоактивные отходы
Регоператор: реализация терсхемы обращения с ТКО позволяет снизить количество несанкционированных свалок
В Саратове работникам предприятия отдали 1 млн рублей долга по зарплате
В Энгельсе у рынка горел автобус