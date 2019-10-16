Дело об убийстве мужчины толпой девушек на Серова направлено в суд
В Октябрьском районе Саратова за убийство будут судить 23-летнюю девушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее жертвой стал 27-летний мужчина.
Напомним, убийство произошло в ночь на 15 июня в магазине по улице Серова. По версии следствия, мужчина сделал замечание компании девушек за выброшенную на пол пачку от сигарет.
Между девушками и мужчиной завязалась ссора, которая переросла в драку. Одна из девушек ударила потерпевшего ножом в спину. Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице.
Обвиняемая согласилась, что нанесла рану, но не признала вину в убийстве.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU