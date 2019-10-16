2019-10-16T11:39:07+03:00
Общество

Состоялось первое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Саратовской области

Заседание прошло в Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина — филиале РАНХиГС. Обсудили создание Научно-образовательного центра мирового уровня в Саратовской области
Поделиться:
Совет ректоров посетил вице-губернатор Александр СтрелюхинСовет ректоров посетил вице-губернатор Александр Стрелюхин
Изменить размер текста:

15 октября в Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина — филиале РАНХиГС состоялось заседание Президиума Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области.

В работе Совета приняли участие вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов, а также первый заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Белгородский, первый заместитель министра по делам территориальных образований Алик Сабрига, заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, заместитель министра образования Галина Калягина.

.

.

Открыл заседание председатель Совета, директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев. Основной вопрос повестки — создание Научно-образовательного центра мирового уровня в Саратовской области. Вице-губернатор Александр Стрелюхин поддержал решение Совета о создании координирующей структуры, включающей представителей правительства области, индустриальных партнеров, бизнес-сообщества и специалистов вузов в целях практической реализации проекта НОЦ в Саратовской области.

.

.

Кроме того, участники заседания затронули важную тему — целевую подготовку специалистов для муниципальных образований. Был сформирован ряд конкретных предложений, которые должны способствовать решению вопросов кадрового обеспечения сельских районов Саратовской области.

.

.

В ходе заседания собравшиеся также обсудили вопрос празднования 110-летия Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, которое пройдет под эгидой 110-летия существования высшего образования в Саратовской области. Ключевые мероприятия запланированы на декабрь, в них примут участие все вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове расскажут о помощии больным с деменцией
Арестован обвиняемый в убийстве жителя Самарской области под Вольском
«Протон-Саратов» оштрафовали на 50 тысяч рублей
На заводе в Горном не планируют перерабатывать радиоактивные отходы
Регоператор: реализация терсхемы обращения с ТКО позволяет снизить количество несанкционированных свалок
В Саратове работникам предприятия отдали 1 млн рублей долга по зарплате
В Энгельсе у рынка горел автобус
В Саратове выявили 15 нарушений перевозки детей
Валерий Радаев призвал саратовскую молодежь участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Под Саратовом полыхал магазин
Виновник смертельного ДТП под Саратовом «отсидит» полтора года
В Саратове полыхал продуктовый ларек
До перехода на «цифру» в Саратовской области купили 10 тыс. телевизоров
Солнечный, Дубки и Расково на весь день остались без воды
Саратовец обманул знакомую на 205 тыс. рублей
Стать красивой — просто! Фитнес-коуч Лейла Абасова помогает людям со всей России добиться идеальной фигуры на дому
Саратовцу дали срок за избиение сестры
Саратовские школьники исследуют качество образования
В центре Саратова парень случайно нашел наркотики
Юным саратовцам показали современного «Недоросля»
В саратовском магазине Bier Haus продавцу не платили зарплату
Саратовские депутаты согласовали прекращение полномочий Ирины Романовой
Саратовская спортсменка взяла золото Всемирных игр
В Ртищеве мужчина украл у пенсионерки посуду и бензопилу
В Саратове встали трамваи №11
В Саратовском районе сельчанин выпил с женщиной и отобрал у нее цепочку