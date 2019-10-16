Состоялось первое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
15 октября в Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина — филиале РАНХиГС состоялось заседание Президиума Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области.
В работе Совета приняли участие вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов, а также первый заместитель министра промышленности и энергетики Владимир Белгородский, первый заместитель министра по делам территориальных образований Алик Сабрига, заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, заместитель министра образования Галина Калягина.
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Открыл заседание председатель Совета, директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев. Основной вопрос повестки — создание Научно-образовательного центра мирового уровня в Саратовской области. Вице-губернатор Александр Стрелюхин поддержал решение Совета о создании координирующей структуры, включающей представителей правительства области, индустриальных партнеров, бизнес-сообщества и специалистов вузов в целях практической реализации проекта НОЦ в Саратовской области.
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Кроме того, участники заседания затронули важную тему — целевую подготовку специалистов для муниципальных образований. Был сформирован ряд конкретных предложений, которые должны способствовать решению вопросов кадрового обеспечения сельских районов Саратовской области.
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В ходе заседания собравшиеся также обсудили вопрос празднования 110-летия Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, которое пройдет под эгидой 110-летия существования высшего образования в Саратовской области. Ключевые мероприятия запланированы на декабрь, в них примут участие все вузы.
ИСТОЧНИК KP.RU