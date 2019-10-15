В Саратове на Усть-Курдюмской нетрезвый водитель ВАЗ-2114 влетел в столб
В результате столкновения пострадали два человека
ДТП на Усть-Курдюмской
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В Саратове вечером 15 октября на улице Усть-Курдюмской нетрезвый водитель ВАЗ-2114 влетел в столб
По предварительным данным, «гонщик» на ВАЗе задел «Hundai» и вылетел на обочину, где столкнулся с мачтой освещения. В результате происшествия пострадали два человека из ВАЗа. Работавшие на месте ДТП медики «скорой помощи» и ЦМК госпитализировали обоих.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «четырнадцатой» был нетрезв.
Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU