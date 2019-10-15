В Саратове на Усть-Курдюмской нетрезвый водитель ВАЗ-2114 влетел в столб

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-15T18:35:59+03:00

В результате столкновения пострадали два человека

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В Саратове вечером 15 октября на улице Усть-Курдюмской нетрезвый водитель ВАЗ-2114 влетел в столб

По предварительным данным, «гонщик» на ВАЗе задел «Hundai» и вылетел на обочину, где столкнулся с мачтой освещения. В результате происшествия пострадали два человека из ВАЗа. Работавшие на месте ДТП медики «скорой помощи» и ЦМК госпитализировали обоих.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, водитель «четырнадцатой» был нетрезв.

Обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU