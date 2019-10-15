В Саратовской области за 2019 год в авариях погибли 11 детей
В Саратовской области за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 291 ДТП, в которых 312 детей получили травмы различной степени, 11 — погибли.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, сбили 104 юных пешехода, пострадало аналогичное количество человек, двое — погибли.
На переходах произошло 39 наездов, 43 аварии случились по неосторожности детей.
За темное время суток зафиксировано 12 аварий с несовершеннолетних.
Многие из детей не носят одежду со световозвращающими элементами. Согласно статистике, сейчас солнце спускается рано, а значит — риск аварий повышается.
Так, с 16 по 18 октября пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход, засветись!». Дорожные инспекторы проведут акции по распространению световозвращающих элементов, как в образовательных организациях, так и в местах массового пребывания граждан. Также пешеходам раздадут светящиеся эмблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU