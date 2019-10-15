В Саратовской области за 2019 год в авариях погибли 11 детей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-15T12:02:15+03:00

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В Саратовской области за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 291 ДТП, в которых 312 детей получили травмы различной степени, 11 — погибли.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, сбили 104 юных пешехода, пострадало аналогичное количество человек, двое — погибли.

На переходах произошло 39 наездов, 43 аварии случились по неосторожности детей.

За темное время суток зафиксировано 12 аварий с несовершеннолетних.

Многие из детей не носят одежду со световозвращающими элементами. Согласно статистике, сейчас солнце спускается рано, а значит — риск аварий повышается.

Так, с 16 по 18 октября пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход, засветись!». Дорожные инспекторы проведут акции по распространению световозвращающих элементов, как в образовательных организациях, так и в местах массового пребывания граждан. Также пешеходам раздадут светящиеся эмблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU