2019-10-15T11:58:18+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны

Снаряд обнаружен в Энгельсском районе
Дарья Вострикова
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Житель Энгельсского района сообщил росгвардейцам о том, что он обнаружил у села Липовка предмет, похожий на снаряд.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, по адресу прибыли сотрудники инженерно-технического отделения.

ОМОН Управления Росгвардии по Саратовской области.

Специалисты выяснили, что перед ними лежит немецкая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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