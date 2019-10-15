В Саратове росгвардейцы уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны
Снаряд обнаружен в Энгельсском районе
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Житель Энгельсского района сообщил росгвардейцам о том, что он обнаружил у села Липовка предмет, похожий на снаряд.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, по адресу прибыли сотрудники инженерно-технического отделения.
ОМОН Управления Росгвардии по Саратовской области.
Специалисты выяснили, что перед ними лежит немецкая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас уничтожен.
ИСТОЧНИК KP.RU