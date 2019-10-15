В Саратове УК оштрафовали за отсутствие отопления в доме
Не было прибора учета
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Прокуратура вместе с администрацией Заводского района, руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций провела пять рабочих совещаний по вопросам подготовки и вхождения объектов ЖКХ в отопительный сезон.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что ООО «Радуга» не пустила отопление в дом на Заречной улице, потому что там не было прибора учета из-за его поверки.
Директор управляющей организаций получил представление.
ИСТОЧНИК KP.RU