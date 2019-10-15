В Саратове УК оштрафовали за отсутствие отопления в доме

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-15T11:32:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура вместе с администрацией Заводского района, руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций провела пять рабочих совещаний по вопросам подготовки и вхождения объектов ЖКХ в отопительный сезон.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что ООО «Радуга» не пустила отопление в дом на Заречной улице, потому что там не было прибора учета из-за его поверки.

Директор управляющей организаций получил представление.

ИСТОЧНИК KP.RU