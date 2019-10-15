Саратовцы пожаловались на гигантский провал в центре города

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-15T11:32:17+03:00

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Сегодня, 15 октября, Евгений Подпорин опубликовал в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» снимок провала на пересечении улиц Белоглинская и Симбирцева в Саратове.

- Все глубже и глубже, — заметил горожанин.

- Каждый день езжу там на работу, все теснее и теснее становится, — отметил Николай Береснев.

В комментариях под записью подписчики отметили, что совсем недавно на этом участке дороги положили новый асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU