Саратовцы пожаловались на гигантский провал в центре города
Недавно положенный асфальт испорчен
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Сегодня, 15 октября, Евгений Подпорин опубликовал в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» снимок провала на пересечении улиц Белоглинская и Симбирцева в Саратове.
- Все глубже и глубже, — заметил горожанин.
- Каждый день езжу там на работу, все теснее и теснее становится, — отметил Николай Береснев.
В комментариях под записью подписчики отметили, что совсем недавно на этом участке дороги положили новый асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU