Виновник смертельного ДТП под Саратовом получил 3,5 года срока
Умерли два человека
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Суд признал 26-летнего саратовца виновным в смертельном ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 12 мая 2018 года в Федоровском районе мужчина ехал на Lada Granta, потерял управление и влетел на встречке в «Ниву».
В результате столкновения скончались 20 и 49-летний пассажиры из его автомобиля, а 47-летний водитель «Нивы» и его 65-летний пассажир получили тяжкий вред здоровью.
Теперь гражданин проведет 3,5 года в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU