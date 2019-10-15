Виновник смертельного ДТП под Саратовом получил 3,5 года срока

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-15T11:24:22+03:00

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Суд признал 26-летнего саратовца виновным в смертельном ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 12 мая 2018 года в Федоровском районе мужчина ехал на Lada Granta, потерял управление и влетел на встречке в «Ниву».

В результате столкновения скончались 20 и 49-летний пассажиры из его автомобиля, а 47-летний водитель «Нивы» и его 65-летний пассажир получили тяжкий вред здоровью.

Теперь гражданин проведет 3,5 года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU