Под Саратовом мужчина зарезал парня на детской площадке
В селе Широкое Татищевского района Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии, вечером 14 октября пьяный гражданин шел мимо детской площадки. Он заметил компанию из трех парней и сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Молодые люди запротестовали, отметив, что ничего подобного не делают. Тогда мужчина сходил за ножом, вернулся и зарезал одного из парней двумя ударами в грудь.
От ранений 21-летний потерпевший скончался на месте.
Сейчас подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU