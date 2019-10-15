Под Саратовом мужчина зарезал парня на детской площадке

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-15T10:44:11+03:00

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В селе Широкое Татищевского района Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, вечером 14 октября пьяный гражданин шел мимо детской площадки. Он заметил компанию из трех парней и сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Молодые люди запротестовали, отметив, что ничего подобного не делают. Тогда мужчина сходил за ножом, вернулся и зарезал одного из парней двумя ударами в грудь.

От ранений 21-летний потерпевший скончался на месте.

Сейчас подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU