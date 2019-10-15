Саратовцу дали семь лет колонии за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-15T11:11:26+03:00

Он успел разложить семь закладок

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Суд признал 48-летнего саратовца виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в начале мая 2019 года мужчина договорился с незнакомцами в интернете о продаже запрещенных веществ.

Так, 21 мая он отправился на Буровую улицу в Энгельсе, где получил 8,91 грамма наркотиков и до 25 мая разложил семь закладок, после чего его задержала полиция.

Теперь гражданина отправили на семь лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU