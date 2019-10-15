Фальшивомонетчики из Москвы попались на сбыте купюр в Саратовской области
Фальшивомонетчики из Москвы попались на сбыте купюр в Саратовской области.
В Балашове поймали двух фальшивомонетчиков.
- При сдаче выручки в банк было обнаружено несколько поддельных пятитысячных. По подозрению в преступлении задержали парня и девушку из Москвы. Оказалось, что они купили через интернет 15 подделок и приехали в Саратовскую область, где проживали родственники одного из них, чтобы сбывать купюры, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Злоумышленники расплачивались фальшивками в аптеках и магазинах, где не было устройств для проверки подлинности.
В отношении москвичей возбудили уголовное дело и арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU