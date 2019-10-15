Фальшивомонетчики из Москвы попались на сбыте купюр в Саратовской области.

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-15T10:22:54+03:00

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В Балашове поймали двух фальшивомонетчиков.

- При сдаче выручки в банк было обнаружено несколько поддельных пятитысячных. По подозрению в преступлении задержали парня и девушку из Москвы. Оказалось, что они купили через интернет 15 подделок и приехали в Саратовскую область, где проживали родственники одного из них, чтобы сбывать купюры, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленники расплачивались фальшивками в аптеках и магазинах, где не было устройств для проверки подлинности.

В отношении москвичей возбудили уголовное дело и арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU