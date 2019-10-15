АО «НВКбанк» принял участие во Втором Саратовском экономическом форуме «Движение только вперед!»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-15T11:07:29+03:00

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10-11 октября состоялся Второй Саратовский экономический форум в историческом парке «Россия — моя история». Более 600 российских и иностранных участников посетили тематические площадки по направлениям малого и среднего бизнеса, цифровизации, сельского хозяйства, инвестиций, промышленности, туризма и экспорта.

Партнером мероприятия стал АО «НВКбанк»:

- Для банка важно участвовать в развитии экономики области, как одной из первых региональных кредитных организаций, которая предоставляет широкий комплекс банковских услуг для юридических лиц. Наша работа ориентирована на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных предприятий. Клиенты АО «НВКбанк» — компании, осуществляющие свою работу в разных секторах экономики, а их деятельность — основа гибкости регионального рынка. Для укрепления партнерских отношений с представителями бизнеса Банк регулярно проводит образовательные мероприятия и поддерживает другие полезные инициативы, такие как Второй Саратовский Экономический Форум «Движение только вперед!».

Чтобы узнать подробную информацию об услугах АО «НВКбанк», обратитесь по телефону: (8452) 344-344.

СПРАВКА

Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» основано в 1990 г. и является одним из первых коммерческих банков Саратова. За 28 лет работы Банк зарекомендовал себя как надежный партнер на финансовом рынке региона. Своим клиентам НВКбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг. Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU